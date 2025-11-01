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Lizer

Руки ВВерх! Бар, Красный проспект, 37

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Завершение:

от 1740₽ до 3240₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Восход - масштабный тур Lizer, стартующий в ноябре 2025, охватывающий 18 городов России. LIZER — пожалуй, самый долгожданный артист, автор таких хитов, как: «False Mirror», «Между нами», «Не герой», «Пачка сигарет», «Корабли», «Гори» и многих других треков, которые есть в ваших плейлистах. Приготовься к живому исполнению хитов, которые уже стали саундтреком для многих, и к новым композициям, которые точно не оставят тебя равнодушными.

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