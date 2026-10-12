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Снежные рассказы

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2600₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Литературный спектакль, на котором тебе расскажут о разнообразных чудесах, происходящих под Новый год. Канун Нового года и Рождества — это, наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы, загадывают желания, наряжают ёлки, запасаются подарками и с нетерпением ждут каникул. А ещё они ждут волшебства и чудес. И чудеса случаются. Кто-то, давно отчаявшийся, вдруг находит любовь. Кто-то встречает своего ангела-хранителя или просто хорошего человека, который помогает в трудную минуту. У кого-то исполняются желания, а кто-то сам исполняет чужие мечты. Обо всех этих чудесах расскажут тебе истории актрисы театра «Красный факел» Дарья Емельянова и Екатерина Жирова.

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