Литературный спектакль, на котором тебе расскажут о разнообразных чудесах, происходящих под Новый год. Канун Нового года и Рождества — это, наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы, загадывают желания, наряжают ёлки, запасаются подарками и с нетерпением ждут каникул. А ещё они ждут волшебства и чудес. И чудеса случаются. Кто-то, давно отчаявшийся, вдруг находит любовь. Кто-то встречает своего ангела-хранителя или просто хорошего человека, который помогает в трудную минуту. У кого-то исполняются желания, а кто-то сам исполняет чужие мечты. Обо всех этих чудесах расскажут тебе истории актрисы театра «Красный факел» Дарья Емельянова и Екатерина Жирова.