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Last party девичник

Красный проспект, 17/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

В жизни каждой хорошей девочки наступает момент, когда хочется… трансформироваться и стать лучшей версией себя. К сожалению, пришло время попрощаться с GG-баром, но не спешите расстраиваться — они идут дальше! Если ты успела полюбить это заведение или давно собиралась посетить его, но не дошла, то эта прощальная вечеринка — твой шанс! В программе вечера: — Игристое рекой — Танцы под DJ-сеты — Расклады таро — Фото на память И, конечно же, классные подарки! Бронь стола осуществляется по депозиту 2000 рублей на кухню и бар. Вход — бесплатно.

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