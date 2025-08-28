В жизни каждой хорошей девочки наступает момент, когда хочется… трансформироваться и стать лучшей версией себя. К сожалению, пришло время попрощаться с GG-баром, но не спешите расстраиваться — они идут дальше! Если ты успела полюбить это заведение или давно собиралась посетить его, но не дошла, то эта прощальная вечеринка — твой шанс! В программе вечера: — Игристое рекой — Танцы под DJ-сеты — Расклады таро — Фото на память И, конечно же, классные подарки! Бронь стола осуществляется по депозиту 2000 рублей на кухню и бар. Вход — бесплатно.