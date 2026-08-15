На целые сутки меняй рабочие чаты на отряд, встречи — на дворовые игры, а стресс — на костёр, танцы и настоящее лето. Взрослый лагерь 28+ — это сообщество единомышленников. Они активно проводят время: — Погружаются в детство — Выезжают на природу/ разные базы отдыха — Танцуют и поют — Устраивают посиделки у костра с гитарой — Участвуют в конкурсных программах — Юмористически соревнуются с другими командами (Игры, знакомства, квесты) — Наслаждаются костюмированными вечеринками Полную программу можешь посмотреть на сайте (кнопка «купить билет»).