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Лагерь для взрослых «В моменте»

База отдыха «Нептун»

Начало:

Завершение:

7800₽
Возраст 21+

Про событие

На целые сутки меняй рабочие чаты на отряд, встречи — на дворовые игры, а стресс — на костёр, танцы и настоящее лето. Взрослый лагерь 28+ — это сообщество единомышленников. Они активно проводят время: — Погружаются в детство — Выезжают на природу/ разные базы отдыха — Танцуют и поют — Устраивают посиделки у костра с гитарой — Участвуют в конкурсных программах — Юмористически соревнуются с другими командами (Игры, знакомства, квесты) — Наслаждаются костюмированными вечеринками Полную программу можешь посмотреть на сайте (кнопка «купить билет»).

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