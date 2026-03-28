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Концерт-презентация нового полноформатного студийного альбома ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей»). Тебя ждёт масштабное представление, без полутонов и недосказанности, погружение в огромный мир, где воедино слились боль и страдание, ложь и лицемерие, страх и отчаяние, реальность и иллюзия, сарказм и цинизм, приправленные мощным музыкальным бэкграундом.
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