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Квиз «Для тех, у кого уже Новый год»

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры

Про событие

Если ты чувствуешь аромат мандаринов, наслаждаешься хрустом снега и готов везде развешивать гирлянды, значит у тебя новогоднее настроение на все 100%. Отметь это посещением предновогоднего квиза. Вот, что ждёт тебя: — Раунды, посвящённые истории Нового года, фильмам, песням, традициям, ассоциирующимся с праздником — Небольшие подарки победителям, которые смогут поднять твоё новогоднее настроение — Атмосфера уюта и праздника Регистрируйся с командой или приходи один. Обязательна сменная обувь или бахилы.

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