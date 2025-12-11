Квиз «Для тех, у кого уже Новый год»
Дача, улица Бориса Богаткова, 201
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Про событие
Если ты чувствуешь аромат мандаринов, наслаждаешься хрустом снега и готов везде развешивать гирлянды, значит у тебя новогоднее настроение на все 100%. Отметь это посещением предновогоднего квиза. Вот, что ждёт тебя: — Раунды, посвящённые истории Нового года, фильмам, песням, традициям, ассоциирующимся с праздником — Небольшие подарки победителям, которые смогут поднять твоё новогоднее настроение — Атмосфера уюта и праздника Регистрируйся с командой или приходи один. Обязательна сменная обувь или бахилы.
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