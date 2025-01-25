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Культурный полдник: интеллектуальное чаепитие с романом Рэя Брэдбери

улица Молодости, 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Проект для тех, кто любит читать книги, узнавать новое и находиться при этом в хорошей, дружественной атмосфере. В центре внимания будет роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», в котором книга объявлена главным злом. Что тебя ждёт? — Лекторий «Вокруг романа» от Анны Фатеевой — Чтение отрывка из романа от актёров театра «Струна» — Обсуждение за чашкой чая Вход свободный. Адрес: ДК Приморский, улица Молодости, 15, второй этаж, малый зал.

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