Проект для тех, кто любит читать книги, узнавать новое и находиться при этом в хорошей, дружественной атмосфере. В центре внимания будет роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», в котором книга объявлена главным злом. Что тебя ждёт? — Лекторий «Вокруг романа» от Анны Фатеевой — Чтение отрывка из романа от актёров театра «Струна» — Обсуждение за чашкой чая Вход свободный. Адрес: ДК Приморский, улица Молодости, 15, второй этаж, малый зал.