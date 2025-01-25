Культурный полдник: интеллектуальное чаепитие с романом Рэя Брэдбери
улица Молодости, 15
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Проект для тех, кто любит читать книги, узнавать новое и находиться при этом в хорошей, дружественной атмосфере. В центре внимания будет роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», в котором книга объявлена главным злом. Что тебя ждёт? — Лекторий «Вокруг романа» от Анны Фатеевой — Чтение отрывка из романа от актёров театра «Струна» — Обсуждение за чашкой чая Вход свободный. Адрес: ДК Приморский, улица Молодости, 15, второй этаж, малый зал.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи