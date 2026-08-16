Долгое время статус комикса в отечественном пространстве оставался неопределённым — его часто относили к развлекательным жанрам. Сегодня же графический роман признан самостоятельным полем для серьёзных художественных высказываний, глубоких филологических исследований и масштабных издательских проектов. Вместе с художниками, филологами и исследователями ты за два часа разберёшь феномен российской комикс-культуры с четырёх ракурсов: синтетическая природа языка комиксов, диалог с традицией, устройство современного рынка и перспективы развития индустрии. Спикеры площадки: Антон Метельков — кандидат исторических наук, член Союза писателей России, старший научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, автор поэтических книг, куратор многочисленных литературных фестивалей; Сергей Мосиенко — художник-график, член Союза художников России, член Союза журналистов России; Карнесса (Наталья Криницына) — художник-комиксист, участник выставки «Русские комиксы»; Артём Хачатрян — руководитель Центра графической культуры Новосибирской областной молодёжной библиотеки. Модератор встречи: Алексей Туманов — художник-иллюстратор, куратор и участник выставки «Русские комиксы». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.