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Про событие
«Крестоносцы» — это масштабная стратегическая игра, сочетающая ареа-контроль и продуманные евро-механики. Действие разворачивается в Леванте — на восточном побережье Средиземного моря — в XII веке, сразу после Первого крестового похода. Это время великих амбиций, кровавых войн и хрупких союзов. Каждый игрок берёт под контроль одно из четырёх государств крестоносцев, и всеми доступными силами старается утвердить влияние и преумножить богатства своего государства. Тебе предстоит развивать города, управлять торговлей, назначать наместников, отправлять шпионов и вести в бой армию закалённых рыцарей. Однако победа в этих землях требует не только меча, но и тактики — ведь карты событий и постоянные набеги сарацин способны разрушить даже самые дальновидные планы. Требование знания системы: Желательно, но не обязательно Требование знания истории мира/сеттинга: Нет Количество участников: 3-4 Стоимость участия: 550р (с репостом этого поста https://vk.com/wall-110205034_29805 — 500р) Как записаться на игру? Нажми на соответствующий вариант в голосовании под постом в вк. Оплата на месте.
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