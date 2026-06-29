Моноспектакль Павла Полякова. История души и подсознания, переживания и выбора. Музыкант симфонического оркестра, без сольной карьеры и личной жизни, одинокий, самоизолировавший себя человек, ищет выход и готовится к прорыву. В этом контрабасисте столько страсти, глубины и хаоса, что кажется, справиться с этими переживаниями практически невозможно! Автор дал шанс своему герою прожить свою историю не только как трагедию или экзистенциальную драму. Скрытый юмор «печальной повести» о музыканте, недопустимости фальши и самообмана провоцирует зрителей «примерить» историю на себя и прожить её вместе с героем спектакля.