Контент закончился? Супер, придумаешь новый. Импровизационное шоу «Контент из ничего» — продолжение серии юмористических разборов с медиа- и саунд- продюсерами Новосибирска, где идеи рождаются в моменте и сразу превращаются в контент. Будешь учиться видеть идеи в повседневном и создавать форматы для разных площадок. Раскачаешь подачу, идеи и смыслы для твоего блога или продукта: от сериала про молодёжную организацию до медийного события для кофейни или шоу для книжного магазина. Вместе со зрителями будешь придумывать и визуализировать идеи, создавать коллаборации на месте, находить ресурсы там, где их не видно, и в процессе разберёшь блоги нескольких участников вживую. Осторожно: возможен нетворкинг.