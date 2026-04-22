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  1. Новосибирск
  2. События

Контент из ничего

Контент-студия «Квартира», улица Дмитрия Шамшурина, 47, железная дверь с белой табличкой

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Контент закончился? Супер, придумаешь новый. Импровизационное шоу «Контент из ничего» — продолжение серии юмористических разборов с медиа- и саунд- продюсерами Новосибирска, где идеи рождаются в моменте и сразу превращаются в контент. Будешь учиться видеть идеи в повседневном и создавать форматы для разных площадок. Раскачаешь подачу, идеи и смыслы для твоего блога или продукта: от сериала про молодёжную организацию до медийного события для кофейни или шоу для книжного магазина. Вместе со зрителями будешь придумывать и визуализировать идеи, создавать коллаборации на месте, находить ресурсы там, где их не видно, и в процессе разберёшь блоги нескольких участников вживую. Осторожно: возможен нетворкинг.

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