Импровизационное шоу, где твои самые скрытые ассоциации оживают прямо на сцене. 28 августа в баре Golden Thomas тренеры и ученики Академии импровизации Proimprove Новосибирск будут играть в бессознательное. Ты скажешь слово или идею — а актёры поймают её и тут же превратят в сцену. Смешную, абсурдную, неожиданную. Такую, которую невозможно написать заранее, потому что она рождается прямо здесь и сейчас. Это шоу, где всё идет не по плану. Здесь зритель становится соавтором - любая эмоция или реплика меняет ход событий. Приходи - и ты увидишь, как из хаоса идей рождается живое шоу, которое невозможно повторить. Сбор гостей в 19:00.