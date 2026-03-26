Языческий гастро-рейв со специальным меню и музыкой от Lilova в честь славянского праздника встречи весны и пробуждения медведя. Концепт-шеф Владимир Баранов представит особый ужин для всех гостей, а самобытную атмосферу создадут диджей Tali Muss и Lilova – дуэт, музыка которого соединит мистическую атмосферу и танцевальную энергию воедино. Lilova – музыкальная семья из Челябинска, исполняющая атмосферную музыку на стыке электроники с влиянием русского фольклора и чарующим вокалом. Дуэт сочетает современные электронные ритмы с напевами в старорусском стиле, создавая необычную, гипнотическую атмосферу.