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Комоедица

Горыныч, улица Кирова, 50

Начало:

Завершение:

9000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Языческий гастро-рейв со специальным меню и музыкой от Lilova в честь славянского праздника встречи весны и пробуждения медведя. Концепт-шеф Владимир Баранов представит особый ужин для всех гостей, а самобытную атмосферу создадут диджей Tali Muss и Lilova – дуэт, музыка которого соединит мистическую атмосферу и танцевальную энергию воедино. Lilova – музыкальная семья из Челябинска, исполняющая атмосферную музыку на стыке электроники с влиянием русского фольклора и чарующим вокалом. Дуэт сочетает современные электронные ритмы с напевами в старорусском стиле, создавая необычную, гипнотическую атмосферу.

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