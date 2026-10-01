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Комнатные растения: с чего начать?

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Лекция и мастер-класс по пересадке растений Что тебя ждёт? Лекция Сабины Робертовны: ты узнаешь, с чего начать, и получишь полезные советы по уходу за растениями. Мастер-класс по пересадке растений: принеси свой цветок, новый горшочек и немного земли. Организаторы предоставят всё остальное, чтобы ты научился правильно пересаживать растения! Если не получится привезти свой цветок, но очень хочется поучаствовать, ты сможешь помочь пересадить растения, которые уже живут в пространстве. Количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться заранее.

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