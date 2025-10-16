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Комната 60: вечер блюза

Нюра
Советская улица, 52

Начало:

Завершение:

от 590₽ до 990₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Сплочённый состав, который с удовольствием исполнит свой жгучий, терпкий, дымный, пропитанный слезами дьявола, настоящий блюз. Участники группы: Михаил Сюзев(гитара, вокал) Алексей Лучников (губная гармошка) Дмитрий Ефремов (контрабас) Мария Аминева (ударные)

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