Комната 60: вечер блюза
Советская улица, 52
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от 590₽ до 990₽
Возраст 16+
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Еда
Про событие
Сплочённый состав, который с удовольствием исполнит свой жгучий, терпкий, дымный, пропитанный слезами дьявола, настоящий блюз. Участники группы: Михаил Сюзев(гитара, вокал) Алексей Лучников (губная гармошка) Дмитрий Ефремов (контрабас) Мария Аминева (ударные)
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