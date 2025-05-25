Юмористически-терапевтическое шоу, в котором комики слушают проблемы зрителей и в шуточной форме находят им решение. Специальный гость: София Зуева — специалист по социальной и экстремальной психологии. Начало в 18:00 Стоимость билетов: 500 рублей. Этот билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди организаторов и они сдвинут столы. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8-999-468-48-86