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Коллекция Тайн

Уzдечка, улица Крылова, 26

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от 300₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Большой концерт в честь 15-летия группы. В программе вечера: тёмный фэнтезийный хэви-метал с оттенком вечности, древние легенды и магия неизведанных миров. При участии: - Clockwork Heart - Dead hand - Ирландские наручникИ Стоимость билетов: 300 рублей, в день мероприятия — 400 рублей. Забронировать столик можно через сообщения в группе Вконтакте: https://vk.com/uzde4ka_nsk

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