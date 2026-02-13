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Большой концерт в честь 15-летия группы. В программе вечера: тёмный фэнтезийный хэви-метал с оттенком вечности, древние легенды и магия неизведанных миров. При участии: - Clockwork Heart - Dead hand - Ирландские наручникИ Стоимость билетов: 300 рублей, в день мероприятия — 400 рублей. Забронировать столик можно через сообщения в группе Вконтакте: https://vk.com/uzde4ka_nsk
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