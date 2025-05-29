На мастер-классе ты сможешь сделать маленькие коллажи, а потом закатать их в металлические значки при помощи специального аппарата. Материалы и всё самое необходимое включены в стоимость участия, но ты можешь принести и что-то своё. Каждый участник сделает по 3 значка. Часть вырученных от мастер-класса средств будет отправлена в фонд «Антон тут рядом».