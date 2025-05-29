Выбор редакции
Коллаж в значке
Густо, Депутатская улица, 48
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь сделать маленькие коллажи, а потом закатать их в металлические значки при помощи специального аппарата. Материалы и всё самое необходимое включены в стоимость участия, но ты можешь принести и что-то своё. Каждый участник сделает по 3 значка. Часть вырученных от мастер-класса средств будет отправлена в фонд «Антон тут рядом».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи