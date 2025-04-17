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Коллаж для кардхолдера

Депутатская улица, 48

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Чудесная коллажистка Эмилия поможет тебе создать уютный домик для твоих карт — крутой картхолдер, который ты украсишь личным уникальным коллажем. Все материалы включены в стоимость участия, часть средств будет отправлена в фонд «Антон тут рядом». Количество мест ограничено — необходимо заранее зарегистрироваться.

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