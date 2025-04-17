Чудесная коллажистка Эмилия поможет тебе создать уютный домик для твоих карт — крутой картхолдер, который ты украсишь личным уникальным коллажем. Все материалы включены в стоимость участия, часть средств будет отправлена в фонд «Антон тут рядом». Количество мест ограничено — необходимо заранее зарегистрироваться.