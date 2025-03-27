В этот вечер шеф-повар Александр Выговский представит особую коллекцию блюд, вдохновлённых путешествием по ярким, солнечным берегам Средиземного моря, а специальный гость — бар-менеджер культового бара Nobody Knows I Suppose Николай Перфильев — презентует эксклюзивную линейку напитков. Что тебя ждёт: — 6 изысканных курсов, где каждое блюдо идеально сочетается с авторским коктейлем. — Увлекательное погружение в мир средиземноморской кухни и миксологии. — Живое общение с создателем напитков и возможность узнать секреты их приготовления. Количество мест ограничено, необходимо заранее забронировать столик по телефону.