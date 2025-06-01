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Morning coffee rave в Niceone
Красный проспект, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Кофе, вечеринки, танцы, а главное: удобное время суток. 3 часа движа и можно дальше идти по делам. Тебя ждёт welcome-фуршет, диджейские сеты и вкусный кофе. Lineup: — 7Lim — N.Luch — Mkey — Riddle — Nikitin Вход свободный.
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