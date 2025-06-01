Кофе, вечеринки, танцы, а главное: удобное время суток. 3 часа движа и можно дальше идти по делам. Тебя ждёт welcome-фуршет, диджейские сеты и вкусный кофе. Lineup: — 7Lim — N.Luch — Mkey — Riddle — Nikitin Вход свободный.