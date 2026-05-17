Нескучные литературные встречи с очаровательной ведущей-филологом. Будут обсуждать прочитанное, делиться эмоциями и слушать друг друга в кайфовой обстановке. Твоё субъективное мнение важно и нужно! На первой встрече погрузятся в мир Германа Гессе и обсудят его повесть «Кнульп» – историю о вечном страннике и подлинной свободе. Ведущая: Таня Красова Регистрация обязательна. P.S.: Чтобы было о чём говорить, постарайся прочитать (или перечитать) историю к встрече клуба.