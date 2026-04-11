Клоунское попурри режиссёра Саши Николаевой. Каждый день с человеком происходит множество небольших бытовых событий: уборка, стирка, очередь на кассе, разговор на кухне с ребёнком или в парке с прохожим. Это набор нелепых случайностей и бытовых сценок, в которых клоуны живут так же, как ты: ссорятся, грустят, шутят или смотрят телевизор. Да, они вечно попадают в дурацкие истории и не справляются с проблемами, но не перестают вдохновлять своей наивной любовью к жизни. Необходимо заранее зарегистрироваться.