Клоуны — тоже люди
проспект Строителей, 21
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Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Клоунское попурри режиссёра Саши Николаевой. Каждый день с человеком происходит множество небольших бытовых событий: уборка, стирка, очередь на кассе, разговор на кухне с ребёнком или в парке с прохожим. Это набор нелепых случайностей и бытовых сценок, в которых клоуны живут так же, как ты: ссорятся, грустят, шутят или смотрят телевизор. Да, они вечно попадают в дурацкие истории и не справляются с проблемами, но не перестают вдохновлять своей наивной любовью к жизни. Необходимо заранее зарегистрироваться.
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