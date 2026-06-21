Классика Джаза: Золотые Хиты
Сплетни Бар, Красный проспект, 50
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Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Погрузись в золотую эпоху музыки, где каждый аккорд пропитан историей, а каждая импровизация – это чистое искусство. Вечер, где время замедляется. Jay Jazz Band представит программу, собранную из шедевров джазового канона. Это не просто концерт, а глубокое погружение в эстетику стиля, который не нуждается в представлении. Тебя ждут: – бессмертные хиты великих мастеров – филигранная игра и живой драйв – атмосфера изысканного отдыха
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