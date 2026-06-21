Погрузись в золотую эпоху музыки, где каждый аккорд пропитан историей, а каждая импровизация – это чистое искусство. Вечер, где время замедляется. Jay Jazz Band представит программу, собранную из шедевров джазового канона. Это не просто концерт, а глубокое погружение в эстетику стиля, который не нуждается в представлении. Тебя ждут: – бессмертные хиты великих мастеров – филигранная игра и живой драйв – атмосфера изысканного отдыха