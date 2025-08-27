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Кинопоказ «Снегирь»

Библиотека им. Куйбышева, Колхидская улица, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение фильма режиссера Бориса Хлебникова с кинообозревателем. «Снегирь» — драматический триллер режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия», «Сумасшедшая помощь»), основанный на романе Георгия Владимова «Три минуты молчания». Это не зрелищный блокбастер, а глубокое погружение в повседневность суровых мужчин, занятых тяжёлым трудом: ловлей рыбы, борьбой с природой и преодолением одиночества среди бескрайних просторов моря. Но, несмотря на такое, казалось бы, обыденное описание, фильм действительно увлекает, подкидывает несколько сюрпризов и заставляет сопереживать, испытывая множество противоречивых эмоций. О кинообозревателе: Максим Генинг — в прошлом автор Сиб.фм и НГС, десять лет работает в маркетинге, увлекается историей кинематографа и просто любит хорошее кино. Продолжительность — 2,5 часа. Участие бесплатное.

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