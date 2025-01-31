В котокафе Murchim пройдёт показ мультфильма. Котики (жители кафе) будут присутствовать в зале и, может даже, подойдут к тебе познакомиться. О чём мультфильм: В центре сюжета — принцесса Мерида, которая, стремясь изменить свою судьбу, случайно накликает на королевство древнее проклятие. Теперь ей предстоит найти способ вернуть всё на свои места и восстановить гармонию в семье и королевстве. Стоимость билета: 1 человек — 500 рублей 2 человека — 800 рублей Запись обязательна. Для приобретения билета напиши, пожалуйста, в сообщения группы. Попкорн, чай и печенье включены в стоимость.