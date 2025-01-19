Киноклубе «Другое кино» приглашает тебя посмотреть романтическую комедию Вуди Аллена об отношениях двух совершенно разных людей — интеллектуала и «настоящей американской девушки». Фильм получил широкое признание критиков и был номинирован на премию «Оскар» в 5 категориях. Кроме того, в 1992 году он был помещён в Национальный реестр фильмов, обладая «культурным, историческим или эстетическим» значением. Вход свободный. Подробную информацию можно узнать по телефону: (383) 336-80-72