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Кинопоказ «Энни Холл» (1977)

улица Молодости, 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Киноклубе «Другое кино» приглашает тебя посмотреть романтическую комедию Вуди Аллена об отношениях двух совершенно разных людей — интеллектуала и «настоящей американской девушки». Фильм получил широкое признание критиков и был номинирован на премию «Оскар» в 5 категориях. Кроме того, в 1992 году он был помещён в Национальный реестр фильмов, обладая «культурным, историческим или эстетическим» значением. Вход свободный. Подробную информацию можно узнать по телефону: (383) 336-80-72

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