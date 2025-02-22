В киноклубе «Другое кино» продолжаются фильмы о любви. На этот раз фильм режиссёра современного отечественного кинематографа Бориса Хлебникова. О фильме: Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Он знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя? Вход свободный. Есть чай и печеньки.