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Киноночь с Кириллом Серебренниковым

Открытое пространство «Терминал», Ереванская улица, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Игры
Еда

Про событие

Кирилл Серебренников – один из самых ярких и обсуждаемых режиссёров современности. с 22:00 до 6:00 тебя ждёт: — просмотр фильмов: «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе». Погружение гарантировано; — живые обсуждения после фильмов – где ещё так вскроешь смыслы? — розыгрыш крутой настольной игры про кинематограф; — возможность сыграть в настолки и приставку. Ночь длинная, поэтому не забудь захватить с собой паспорт (строго 18+), пледик, любимые снеки/напитки (в рамках разумного), а чай и кофе обещают предоставить. Сбор гостей в 21:30.

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