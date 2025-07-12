Кирилл Серебренников – один из самых ярких и обсуждаемых режиссёров современности. с 22:00 до 6:00 тебя ждёт: — просмотр фильмов: «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе». Погружение гарантировано; — живые обсуждения после фильмов – где ещё так вскроешь смыслы? — розыгрыш крутой настольной игры про кинематограф; — возможность сыграть в настолки и приставку. Ночь длинная, поэтому не забудь захватить с собой паспорт (строго 18+), пледик, любимые снеки/напитки (в рамках разумного), а чай и кофе обещают предоставить. Сбор гостей в 21:30.