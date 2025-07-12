Киноночь с Кириллом Серебренниковым
Открытое пространство «Терминал», Ереванская улица, 10
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Игры
Еда
Про событие
Кирилл Серебренников – один из самых ярких и обсуждаемых режиссёров современности. с 22:00 до 6:00 тебя ждёт: — просмотр фильмов: «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе». Погружение гарантировано; — живые обсуждения после фильмов – где ещё так вскроешь смыслы? — розыгрыш крутой настольной игры про кинематограф; — возможность сыграть в настолки и приставку. Ночь длинная, поэтому не забудь захватить с собой паспорт (строго 18+), пледик, любимые снеки/напитки (в рамках разумного), а чай и кофе обещают предоставить. Сбор гостей в 21:30.
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