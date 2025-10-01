Если ты любишь смотреть фильмы, мультфильмы и сериалы, а потом часами обсуждать просмотренное с друзьями, тогда этот квиз для тебя. Тебя ждёт: — вопросы о культовых картинах — угадывание кадров, героев, саундтреков и цитат — вкусная еда и напитки — танцы между раундами Весело будет как новичкам, так и опытным квизёрам. Победителей ждут призы и вечная кинослава. Необходимо заранее зарегистрироваться перед игрой. Вход в гастротеатр за 45 минут до старта. Это время, чтобы окунуться в атмосферу: оценить оригинальный антураж, насладиться музыкой, сделать заказ у официантов и подготовиться к игре!