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Кино-quiz

Красная мельница: гастро-театр
улица Галущака, 1А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Еда

Про событие

Если ты любишь смотреть фильмы, мультфильмы и сериалы, а потом часами обсуждать просмотренное с друзьями, тогда этот квиз для тебя. Тебя ждёт: — вопросы о культовых картинах — угадывание кадров, героев, саундтреков и цитат — вкусная еда и напитки — танцы между раундами Весело будет как новичкам, так и опытным квизёрам. Победителей ждут призы и вечная кинослава. Необходимо заранее зарегистрироваться перед игрой. Вход в гастротеатр за 45 минут до старта. Это время, чтобы окунуться в атмосферу: оценить оригинальный антураж, насладиться музыкой, сделать заказ у официантов и подготовиться к игре!

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