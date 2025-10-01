Кино-quiz
улица Галущака, 1А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Еда
Про событие
Если ты любишь смотреть фильмы, мультфильмы и сериалы, а потом часами обсуждать просмотренное с друзьями, тогда этот квиз для тебя. Тебя ждёт: — вопросы о культовых картинах — угадывание кадров, героев, саундтреков и цитат — вкусная еда и напитки — танцы между раундами Весело будет как новичкам, так и опытным квизёрам. Победителей ждут призы и вечная кинослава. Необходимо заранее зарегистрироваться перед игрой. Вход в гастротеатр за 45 минут до старта. Это время, чтобы окунуться в атмосферу: оценить оригинальный антураж, насладиться музыкой, сделать заказ у официантов и подготовиться к игре!
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