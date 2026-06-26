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Кино на траве

Нарымский сквер

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Бесплатно
Возраст 6+
Кино

Про событие

Ламповая атмосфера кинозала в самом сердце шумного мегаполиса, а если быть точнее, то прямо в Нарымском сквере. Каждую пятницу, когда нет дождей, приходи смотреть кино под открытым небом. Вход свободный, не забудь взять с собой компанию и удобный плед или коврик. Перед каждым кинопоказом тебя ждёт насыщенная культурная программа.

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