Ламповая атмосфера кинозала в самом сердце шумного мегаполиса, а если быть точнее, то прямо в Нарымском сквере. Каждую пятницу, когда нет дождей, приходи смотреть кино под открытым небом. Вход свободный, не забудь взять с собой компанию и удобный плед или коврик. Перед каждым кинопоказом тебя ждёт насыщенная культурная программа.