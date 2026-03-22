Маленькая Европа, Университетский Район Найт Сити. Над грязным переулком недалеко от старого Сити-Центра поднимется канализационный смог, сквозь пар просвечивают неоновые вывески небольших магазинчиков и баров, ото всюду доносятся голоса известных актёров, рекламирующих всякий хлам. Издалека ты видишь широкую подворотню, уставленную контейнерами, над которыми протянуты магистрали кабелей. И ты сразу готовишь ствол, ибо среди гудящей аппаратуры ты замечаешь их — мальстрёмовцы. Хромированные психопаты, убивающие ради забавы и творящие самый разный беспредел. И где-то среди них есть два ублюдка, которые пару дней назад ни за что убили студента. Именно на их головы у тебя заказ. Ты передёргиваешь затвор, проверив магазин, твои светящиеся тату показываются под химкожей и ты делаешь шаг. Затем второй. И вдруг ты начинаешь бежать. По грани. Участники: 3-6 человек Запись в комментариях или в сообщениях группы в вк.