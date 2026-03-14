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Киберпанк: «Бассейн с Пираньями»

Клуб «ПараДайс», ул Гоголя, дом 40

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

2045 год, Найт Сити. Пятница, вечер. За окном льёт тёмно-ржавый кислотный дождь, где-то в городе гремят взрывы, слышится вой полицейских сирен. Тем временем по радио крутят набившую оскомину рекламу нового пакета услуг Ziggurat, программы доступного жилья по соседству с боевой зоной и совершенно безопасных таблеток «ото всех болезней». И вдруг на твой агент приходит сообщение: «Йоу, чум, как сам. Это Кобальт. Есть дело. Стыбзить корпоратскую щепку у Пираний. Быстро и чётко. Награда: 2000 эдди. Если согласен, перешлю больше данных». Недолго думая ты накидываешь на себя лучшие шмотки, заряжаешь свой «БумБастер» от «Милитех» гиберэкспансивными, вешаешь на пояс пару гранат и выходишь на охоту. Таков путь Киберпанка. Участники: 3-6 человек Запись в комментариях или в сообщениях группы в вк.

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