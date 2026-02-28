Сибирь, грядёт долгожданная встреча. Когда томился в ожидании, как в очереди к унитазу в общественном сортире. Когда прошло уже столько лет, что старые треки звучат как гимны юности. «Казённый Унитаз» возвращается в Сибирь с особой, хитовой программой. Состоится встреча старых сибирских друзей. Они откопали в архивах всё самое сочное, бронебойное и лирично-трешовое, что ты так любишь. Тебя ждёт презентация легендарного EP «Волосатый трактор», который сметёт с ног. Бессмертные хиты, которые стали саундтреком твоего стойкого характера. Всё, от чего трещат стёкла и рвутся штаны в плясе. Также погремит премьера нового сингла «Вареник». Готовь голосовые связки, крепкие ботинки и желание оторваться на полную.