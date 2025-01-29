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Кар-мэн

улица Дуси Ковальчук, 1/1

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Завершение:

от 2300₽ до 3200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Электрические разряды безудержной энергии от культовой группы 90-х! Их песня «Лондон, гуд бай» стала настоящим народным хитом и звучала на всех дискотеках. Музыкантов называли секс-символами новой России, им присылали мешки писем, они пели настоящие танцевальные хиты о нереальной жизни заморских городов, да и название казалось каким-то нетипичным. Сейчас «Кар-мэн» — это современное звучание всеми любимых старых и новых песен, узнаваемые танцы дэнс-машины группы, энергия на все времена! Сбор гостей в 20:00, начало выступления в 21:00. Стоимость билетов от 2300 рублей. Обрати, пожалуйста, внимание — билет не является депозитом на столик.

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