Электрические разряды безудержной энергии от культовой группы 90-х! Их песня «Лондон, гуд бай» стала настоящим народным хитом и звучала на всех дискотеках. Музыкантов называли секс-символами новой России, им присылали мешки писем, они пели настоящие танцевальные хиты о нереальной жизни заморских городов, да и название казалось каким-то нетипичным. Сейчас «Кар-мэн» — это современное звучание всеми любимых старых и новых песен, узнаваемые танцы дэнс-машины группы, энергия на все времена! Сбор гостей в 20:00, начало выступления в 21:00. Стоимость билетов от 2300 рублей. Обрати, пожалуйста, внимание — билет не является депозитом на столик.