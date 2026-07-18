Тебя ждёт обновленная программа + все хиты! При поддержки: «Тени Сленга». Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00. Для тех, кто ещё не знает кто это: Александр Малец, он же «Капа» – российский рэп-исполнитель, певец, автор текстов, битмейкер, музыкант, режиссёр видеоклипов, музыкальный продюсер, основатель, лидер и участник таких коллективов как: «Солдаты Бетонной Лирики», «Капа и Картель».