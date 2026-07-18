ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Капа

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт обновленная программа + все хиты! При поддержки: «Тени Сленга». Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00. Для тех, кто ещё не знает кто это: Александр Малец, он же «Капа» – российский рэп-исполнитель, певец, автор текстов, битмейкер, музыкант, режиссёр видеоклипов, музыкальный продюсер, основатель, лидер и участник таких коллективов как: «Солдаты Бетонной Лирики», «Капа и Картель».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста