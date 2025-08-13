На лекции ты узнаешь, что на самом деле стоит за фразой «притянул(а) не того». Сможешь разобраться: — что такое притяжение: что нас связывает и почему; — с эмоциональной зависимостью и как из неё выходить; — как разорвать негативные циклы (возможно, быстрее, чем ты думаешь); — как притягивать тех, кто тебе действительно подходит. А ещё узнаешь, как определение своего типа личности может помочь быстрее найти того, кто на одной волне. Спикер: Екатерина Болвакина — специалист по прикладному анализу поведения, автор телеграм-канала «Так можно». Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.