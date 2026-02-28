Будут вести философские диалоги о поисках смысла жизни. В чём смысл жизни? Осуществиться, сбыться, реализовать собственные потенциалы и таланты, стать тем, кем ты должен стать. Исполнить своё предназначение. Но что такое «моё предназначение»? Как его найти? Как не ошибиться, приняв одно за другое? Этот вопрос важен и центральный для философии, психологии и духовных учений. Все они говорят о том, что предназначение связано с главной задачей и смыслом, ради которого мы пришли в этот мир. А что думаешь об этом ты? По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты также можно приобрести на месте в день мероприятия.