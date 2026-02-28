Как найти своё предназначение?
Новый Акрополь, Ядринцевская улица, 18
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 350₽
Возраст 16+
Про событие
Будут вести философские диалоги о поисках смысла жизни. В чём смысл жизни? Осуществиться, сбыться, реализовать собственные потенциалы и таланты, стать тем, кем ты должен стать. Исполнить своё предназначение. Но что такое «моё предназначение»? Как его найти? Как не ошибиться, приняв одно за другое? Этот вопрос важен и центральный для философии, психологии и духовных учений. Все они говорят о том, что предназначение связано с главной задачей и смыслом, ради которого мы пришли в этот мир. А что думаешь об этом ты? По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты также можно приобрести на месте в день мероприятия.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи