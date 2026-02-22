Жить экологично — это про отказ от всего или про разумный выбор? Многие думают, что для «зелёной» жизни нужно переехать в деревню, выращивать свои овощи и полностью отказаться от благ цивилизации. Но что, если главный секрет — не в отказе, а в осознанности прямо здесь и сейчас, в твоей квартире, офисе и ближайшем магазине? Ксения Дудина уже 6 лет занимается экологическим просвещением как спикер, является организатором проекта «Сберегай», ведёт блог о повторном использовании вещей и расхламлении. На лекции она ответит на самые частые вопросы: — Можно ли быть эко-дружественным, не имея много времени и денег? — Сортировка отходов — это единственное, что важно? — Как отличить реальную экологичность от маркетинговой уловки? — Что может изменить один человек? Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.