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  1. Новосибирск
  2. События

Как экологично жить в городе

Терминал, Ереванская улица, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Жить экологично — это про отказ от всего или про разумный выбор? Многие думают, что для «зелёной» жизни нужно переехать в деревню, выращивать свои овощи и полностью отказаться от благ цивилизации. Но что, если главный секрет — не в отказе, а в осознанности прямо здесь и сейчас, в твоей квартире, офисе и ближайшем магазине? Ксения Дудина уже 6 лет занимается экологическим просвещением как спикер, является организатором проекта «Сберегай», ведёт блог о повторном использовании вещей и расхламлении. На лекции она ответит на самые частые вопросы: — Можно ли быть эко-дружественным, не имея много времени и денег? — Сортировка отходов — это единственное, что важно? — Как отличить реальную экологичность от маркетинговой уловки? — Что может изменить один человек? Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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