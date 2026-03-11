Театр, в котором ты — актёр. Это возможность на один вечер стать кем-то другим: поэтом-декадентом, светской львицей, анархистом под прикрытием или художником, который вот-вот прославится. 1893 год. Париж гудит. Политические страсти, анархисты, новые виды искусства. А на холме Монмартр, в маленьком кабаре с вывеской «Чёрный кот», собирается артистическая богема, о которой потом будут писать книги. Поэты и художники. Танцовщицы и меценаты. Шпионы и наследники престолов под чужими именами. Абсент, споры о картинах и стихах не умолкают до утра, а любовь здесь граничит с сумасшествием. И в этот вечер там будешь ты... Что тебя ждёт: Живая игра, в которой нет зрителей — только участники. Каждый получит свою роль, свою историю, свои тайны и цели. Кто-то будет искать убийцу, кто-то — плести интриги, кто-то — просто наслаждаться атмосферой Парижа конца XIX века. В программе: Костюмерная — если не успел придумать образ, добавишь деталей (боа, шляпы, веера) Игровая газета «Парижский вестник» от 10 декабря 1893 года — чтобы погрузиться с головой Устав «Чёрного кота» — шуточный, но знать его почти обязательно Стоимость: 1000 рублей с человека Участников: от 11 до 21