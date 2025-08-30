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Кабачок-фест

Хобби-центр «Зодиак», улица Ватутина, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Фестивали
Еда

Про событие

В этом году кабачков так много, что у нас получился целый тематический фестиваль! Программа: 16:00 - 18:00 Своп: обмен урожаем и растениями 16:00 Творческие мастер-классы по росписи значков и плетению браслетов из бисера с кабачковой подвеской 17:30 Квиз про еду (необходима предварительная регистрация) Также будет фотозона, обмен рецептами и приготовление кабачковой икры (можно будет попробовать и взять с собой). На квиз необходимо заранее зарегистрироваться, так как количество мест ограничено, а вход свободный.

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