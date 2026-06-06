Музыкально-танцевальный проект прямо из сердца Сибири! Их шоу — это настоящий взрыв ярких эмоций, где ревущий саксофон и разрывной вокал переплетаются с тяжёлой гитарой и запоминающимися ритмами. Зажигательные танцы, драйвовая музыка и нескончаемый поток энергии на сцене — вот что тебя ждёт в этот вечер. В стоимость билета включен напиток от бара.