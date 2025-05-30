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Jazz вечер в Demlabs Studio

Demlabs Studio, улица Николаева, 12/2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт джазового квартета известных новосибирских музыкантов. Лидер — Владимир Межберг. Великолепный джазовый пианист, импровизатор, участник множества джазовых фестивалей. Роман Сурняев — уже полюбившийся публике музыкант, солист Новосибирской филармонии, солист Биг-бэнда Владимира Толкачева. Олеся Ларионова — вокалистка с чарующим голосом, который хочется слушать снова и снова! Евгений Суворов — блестящий барабанщик джазового оркестра «Сибирский диксиленд», преподаватель Музыкального колледжа имени А. Мурова. Начало в 20:00. Если будешь покупать билет заранее, стоимость 700 рублей, на входе в день концерта — 1000 рублей.

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