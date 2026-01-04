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Джаз под шубой

Поэтический театр «Муза», улица 1905 года, 83/2

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от 1100₽ до 1200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Новогодняя программа от Елены Коваленко (вокал), Владимира Хуторного (джазовая гитара) и их горячего квартета. Единственный раз в году музыканты бэнда соберутся для того, чтобы в неформальной и уютной обстановке поэтического театра поздравить зрителей и друг друга с Новым годом. Ведущим мероприятия по традиции станет сам бэнд-лидер — Владимир Хуторной. В программе вечера: новогодние импровизации для всех любителей музыки и джаза. Елена Коваленко — певица из Сибири с уникальным тембром и широким диапазоном. Она лауреат всероссийских и международных конкурсов, а также финалистка «Битвы хоров» (команда Дробыша). За инструментальную часть вечера отвечает Владимир Хуторной и его бэнд, а значит, будет много импровизаций, вплетённых в канву вечнозеленых джазовых хитов.

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