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Джаз и вино

Сплетни Бар, Красный проспект, 50

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тематическая дегустация вин с сомелье под аккомпанемент живой инструментальной музыки. В программе: — дегустация отборных вин; — интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенностях напитков; — инструментальная музыка, создающая нужную атмосферу; — уют и праздничное настроение, которое запомнится надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.

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