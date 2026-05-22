Возраст 18+
Еда
Про событие
Тематическая дегустация вин с сомелье под аккомпанемент живой инструментальной музыки. В программе: — дегустация отборных вин; — интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенностях напитков; — инструментальная музыка, создающая нужную атмосферу; — уют и праздничное настроение, которое запомнится надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.
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