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Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и дискуссия об американских 80-х. О фильме: Уличное противостояние двух юношеских банд из разных социальных миров ежедневно перерастает в жестокие стычки. Для подростков из бедного района верность друзьям становится единственной защитой от враждебного окружения. Внезапная трагедия заставляет героев пуститься в бега и укрыться от закона. В попытке сохранить человечность им предстоит преждевременно повзрослеть и переосмыслить цену настоящей преданности. После показа ты сможешь принять участие в дискуссии об американских 80-х с Алексеем Конобеевым, режиссёром и куратором киноклуба «Дюна».
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