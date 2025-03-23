Весна ассоциируется с оптимизмом, надеждой и радостью. Это созвучно эпохе Ренессанса. Ренессанс — время больших перемен в искусстве, надежд на лучшее будущее. Люди стремились к знаниям, открывали новые горизонты и искали способы жить лучше. Подобно весенней природе, в Ренессансе возрождается и развивается всё самое лучшее. На лекции ты: — Познакомишься с отличительными особенностями итальянского Ренессанса; — Узнаешь громкие имена Возрождения, а так же открытия эпохи; — Рассмотришь шедевры и тайны, связанные с знаменитыми картинами. Продолжительность: 2 часа.