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Италия: да Винчи и Ко

Berezina-Art
улица Немировича-Данченко, 156

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Весна ассоциируется с оптимизмом, надеждой и радостью. Это созвучно эпохе Ренессанса. Ренессанс — время больших перемен в искусстве, надежд на лучшее будущее. Люди стремились к знаниям, открывали новые горизонты и искали способы жить лучше. Подобно весенней природе, в Ренессансе возрождается и развивается всё самое лучшее. На лекции ты: — Познакомишься с отличительными особенностями итальянского Ренессанса; — Узнаешь громкие имена Возрождения, а так же открытия эпохи; — Рассмотришь шедевры и тайны, связанные с знаменитыми картинами. Продолжительность: 2 часа.

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