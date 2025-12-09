ИмпровВыпускной. Ребята прошли путь от первых командных шагов до уверенной игры на сцене. Теперь им нужна твоя поддержка — не просто как зрителя, а как родителя пришедшего на важное событие ребёнка (ну в общем ты понял). Приходи, чтобы: - Зарядиться энергией - Кричать самые безумные предложения - Показать, каким бывает по-настоящему тёплый зал - Отметить их прогресс А после сыгранных историй тебя ждёт музыкальный подарок — выступление инди-поп группы Soyka .