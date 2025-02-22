Ужин от ресторана локальной кухни «Бор» — это гастрономическое путешествие, которое окунёт тебя в мир детских воспоминаний. Любимые блюда из детства будут представлены в современном прочтении от бренд-шефа Андрея Коробкина и нейросети. В стоимость включено: — 5 курсов блюд — Сопровождение специально подобранными напитками от Kety bar — Тематическая программа Купить билет можно на сайте или по телефону. Обрати внимание, на ужине действует дресс-код: полуофициальный стиль. Оставайся в удобной и красивой одежде, но воздержись от футболок, маек и шорт.