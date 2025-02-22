ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Иммерсивный ужин «Воспоминания со вкусом. Детство»

Ресторан «Бор», улица Новая Заря, 53А

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Ужин от ресторана локальной кухни «Бор» — это гастрономическое путешествие, которое окунёт тебя в мир детских воспоминаний. Любимые блюда из детства будут представлены в современном прочтении от бренд-шефа Андрея Коробкина и нейросети. В стоимость включено: — 5 курсов блюд — Сопровождение специально подобранными напитками от Kety bar — Тематическая программа Купить билет можно на сайте или по телефону. Обрати внимание, на ужине действует дресс-код: полуофициальный стиль. Оставайся в удобной и красивой одежде, но воздержись от футболок, маек и шорт.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста