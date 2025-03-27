Праздник равноденствия — это момент, когда день и ночь находятся в равновесии, символизируя начало нового цикла, полное гармонии и обновления. На ужине у тебя будет возможность попробовать блюда из особенного меню, созданного бренд-шефом ресторана Александром Чуриловым. Каждый курс будет сопровождаться вином от Vinoterra, подчеркивающим богатство и тонкость вкусов. Меню ужина: — Тар-тар из тунца с авокадо и томатами кимчи. Вино: Delmas «Passion» Brut, Creman de Limoux AOC (Франция, игристое-белое, сухое, 12,5%). — Салат со спаржей и грибным муссом. Вино: Loimer, Gluegglich (Австрия, белое, сухое, 12%). — Рулет из нельмы и форели в слайсах цукини. Вино: Domaine Louis Moreau, Chablis AOS (Франция, белое, сухое, 12,5%). — Арктический голец, запечённый в соли, с соусом с тремя видами икры и печёной брокколи. Вино: J.Neus, Muschelkak Chardonnay (Германия, белое, сухое, 12,5%). — Свекольные равиоли с чиа-пудингом и смородиной. Вино: Corvezzo, Terre Di Marca Millesimato Extra Dry Prosecco Bio (Италия, белое, extra dry, 11,5%). Забронировать билеты можно по телефону.