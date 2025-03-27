ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Иммерсивный ужин в честь праздника весеннего равноденствия

Дачное шоссе, 5

Начало:

Завершение:

9000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Праздник равноденствия — это момент, когда день и ночь находятся в равновесии, символизируя начало нового цикла, полное гармонии и обновления. На ужине у тебя будет возможность попробовать блюда из особенного меню, созданного бренд-шефом ресторана Александром Чуриловым. Каждый курс будет сопровождаться вином от Vinoterra, подчеркивающим богатство и тонкость вкусов. Меню ужина: — Тар-тар из тунца с авокадо и томатами кимчи. Вино: Delmas «Passion» Brut, Creman de Limoux AOC (Франция, игристое-белое, сухое, 12,5%). — Салат со спаржей и грибным муссом. Вино: Loimer, Gluegglich (Австрия, белое, сухое, 12%). — Рулет из нельмы и форели в слайсах цукини. Вино: Domaine Louis Moreau, Chablis AOS (Франция, белое, сухое, 12,5%). — Арктический голец, запечённый в соли, с соусом с тремя видами икры и печёной брокколи. Вино: J.Neus, Muschelkak Chardonnay (Германия, белое, сухое, 12,5%). — Свекольные равиоли с чиа-пудингом и смородиной. Вино: Corvezzo, Terre Di Marca Millesimato Extra Dry Prosecco Bio (Италия, белое, extra dry, 11,5%). Забронировать билеты можно по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста